Arbeiderpartiet skal granske valgprosessen i Trøndelag

– Nå skal vi ha en grundig gjennomgang av dette med partiet sentralt. Der skal vi begge to få muligheten til å beskrive hvordan vi har sett på de ulike historiene som har vært, sier Grande til NTB.

Ingvild Kjerkol ble lørdag med stort flertall valgt til ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti.

Men da valgkomiteen diskuterte Kjerkols kandidatur i forkant av fylkesårsmøtet, satte Grande foten ned. Han fortalte de andre medlemmene i komiteen at han ville trekke seg som leder hvis de insisterte på å innstille Kjerkol som leder. Dette begrunnet han med opplysninger han hadde fått om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol hvis hun ble valgt.

Kjerkol har i ettertid rettet krass kritikk mot Grandes håndtering av saken, og lørdag fikk hun årsmøtets tillit.

Selv forsvarer Grande sitt standpunkt.

– Jeg mener jo at skal vi virkelig få bygget en ny partikultur, så er det en fordel om vi velger folk som ikke har gamle konflikter hengende ved seg, sier Grande.

– Men jeg ser at partidemokratiet har kommet til en annen konklusjon, og sånn er det.

