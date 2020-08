UD bekrefter: Russland utviser norsk diplomat

NTB Innenriks

– Dette er helt grunnløst. Vår diplomat har ikke brutt noen regler og har opptrådt helt og fullt innen rammene for diplomatisk virksomhet. Norges utvisning av en russisk diplomat er knyttet til spionasje-etterforskningen og er begrunnet med at han har utført handlinger som ikke er forenlige med rollen som diplomat, sier pressevakt Guri Solberg til NTB.

UD har ikke gått ut med navn eller identitet på diplomaten.

Den norske ambassadøren i Moskva måtte fredag møte hos det russiske utenriksdepartementet etter utvisningen av en russisk diplomat fra Norge.

Norge utviste russisk diplomat

Innkallingen kom etter at Norge i forrige uke utviste en russisk diplomat etter pågripelsen av en nordmann som nå er siktet for spionasje.

Den 50 år gamle norsk-indiske mannen ble lørdag for to uker siden pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på en restaurant i Oslo. Han var da i møte med den russiske diplomaten som nå er utvist fra Norge. PST har omtalt russeren som en etterretningsoffiser.

Den russiske ambassaden i Oslo har opplyst at det er snakk om visehandelsrepresentanten.

Russland har protestert på utvisningen, og den russiske ambassaden i Oslo mener at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anholdt diplomaten uten grunn.

Jobbet i DNV GL

Nordmannen som er siktet for å ha avslørt statshemmeligheter, nekter straffskyld i saken, men han har innrømmet at han har fått penger for å gi informasjon.

Mannen jobbet i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og hadde gjennom jobben tilgang til hemmeligstemplet materiale.

Det var TV 2 som først fikk bekreftet at den norske diplomaten er erklært uønsket i Russland.