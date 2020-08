Trøndelag Ap går videre med ledervalg

NTB Innenriks

Det får NTB bekreftet fra fylkessekretær Jan Thore Martinsen.

– Vi kommer til å endre noe på kjøreplanen vi har sendt ut tidligere, sier Martinsen.

– Akkurat hva har vi ikke landet på ennå. Men av naturlige årsaker tar vi ut et par av innledningene som var planlagt. Så prøver vi å kjøre som planlagt ellers. Det blir vedtatt politiske saker, og det skal avholdes valg av nytt styre, sier han.

Fylkessekretæren bekrefter at ledervalget ikke blir utsatt.

– Det vil gå som planlagt i morgen. Men sannsynligvis med navneendringer.

Endringene kommer etter at valgkomiteen sent torsdag kveld opplyste at den enstemmige innstillingen som ble lagt fram mandag, ikke lenger gjelder.

I den opprinnelige innstillingen var Trond Giske foreslått som ny fylkesleder. Men torsdag trakk Trøndelag AUF sin støtte til Giske. Det skjedde kort tid etter at tidligere AUF-er Sandra Skillingsås sto fram i Adresseavisen og fortalte om sine personlige opplevelser med Trond Giske og Trøndelag Ap.

Valgkomiteen har fått frist til møtestart klokka 10.30 lørdag med å legge fram en ny innstilling.