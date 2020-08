Norwegian stupte på rød børs

NTB Innenriks

Norwegian-aksjen opplevde et verdifall på 8,4 prosent på ukens siste handelsdag. Fallet har nok en sammenheng med svært skuffende halvårstall fredag morgen. Flyselskapet tapte 4,8 milliarder kroner før skatt i første halvår og advarte om at det fortsatt går en krevende tid i møte.

Hydrogenselskapet NEL var mest omsatt, og hadde en nedgang på 2,4 prosent. Også Equinor (-0,7 prosent), Mowi (-0,6 prosent), Yara (-1,0 prosent) og Telenor (-1,6 prosent) falt fredag.

Av de mest omsatte aksjene var det kun DNB og Storebrand som avsluttet uken med positivt fortegn, henholdsvis 1,3 og 2 prosent.

Et fat nordsjøolje ble i 17-tiden omsatt for 45,6 dollar, opp 0,5 prosent i løpet av dagen, mens et fat amerikansk lettolje hadde en nedgang på 0,3 prosent til 42,87 dollar fatet.

De store børsene i Europa falt også fredag. FTSE 100 i London var ned 0,34 prosent, CAC 40 i Paris hadde en nedgang på 0,27 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt falt 0,59 prosent.

