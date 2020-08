Norwegian i fritt fall på negativ børs

NTB Innenriks

Norwegian-aksjen toppet taperlisten med et verdifall på over 8 prosent fredag formiddag. Fallet har trolig sammenheng med svært skuffende halvårstall fredag morgen. Flyselskapet tapte 4,8 milliarder kroner før skatt i første halvår og advarte om at det fortsatt går en krevende tid i møte.

Også hovedindeksen på Oslo Børs startet handelsukas siste dag med et relativt markant fall, men hentet seg noe inn igjen i løpet av formiddagen. Ved 10.30-tiden var indeksen ned rundt 0,4 prosent til drøyt 868 poeng.

Fire av de fem største selskapene – blant dem Equinor (-0,9 prosent), Telenor (-1,2) og Yara (-0,5) – hadde negativ kursutvikling.

Nordsjøoljen gikk for rundt 45,4 dollar fatet, drøyt 0,6 prosent over siste sluttkurs natt til fredag.

