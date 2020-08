Marit Bjerkås takker ja til å bli innstilt som fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti

NTB Innenriks

– Jeg har i ettermiddag takket ja til forespørselen fra valgkomiteen om å bli leder i Trøndelag Ap, skriver Bjerkås på sin Facebook-side.

– Alle skjønner at det vil kreve et stort arbeid fremover, og i den forbindelse har jeg et løfte å komme med – jeg skal ta seksuell trakassering på alvor, og jeg skal ta de historiene vi har hørt de siste dagene, på alvor, skriver hun videre.

Hun sier hun vil rydde opp i ukulturen i partiet.

– Arbeiderpartiet skal være et sted hvor det er trygt å drive politikk, og hvor vi løfter de store politiske sakene, skriver hun og fortsetter:

– Nå er det opp til årsmøtet å ta det endelige valget om ny leder og nytt styre, jeg har sagt ja til å bidra.