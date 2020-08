Marit Bjerkås innstilt som ny leder for Trøndelag Ap – Giske gir seg

NTB Innenriks

Bjerkås er varaordfører i Rennebu og topper den enstemmige innstillingen som valgkomiteens leder Arild Grande la fram fredag kveld.

Amund Hellesø og Eva Kristin Hansen innstilles som nestledere.

Grande sier ledertrioen representerer ulike deler av fylket.

– Det handler om å smelte litt ulike partikulturer sammen og få folk til å jobbe på sammen lag, sier han.

Ikke benkeforslag

Trond Giske, som opprinnelig var innstilt som lederkandidat, skriver på Facebook at han ikke vil være med på noe benkeforslag. Han sier han heller ikke er aktuell som kandidat til Stortinget ved neste års valg.

– Jeg har derfor sammen med familien min kommet til at jeg ikke lenger kan stå i dette, heller ikke i en renominasjon til Stortinget. Belastningen blir for stor, skriver han.

Vil rydde opp

Bjerkås skriver på sin side at hun har takket ja til vervet.

– Alle skjønner at det vil kreve et stort arbeid fremover, og i den forbindelse har jeg et løfte å komme med – jeg skal ta seksuell trakassering på alvor og jeg skal ta de historiene vi har hørt de siste dagene på alvor. Jeg vil rydde opp i den kulturen som har vært. Arbeiderpartiet skal være et sted hvor det er trygt å drive politikk, og hvor vi løfter de store politiske sakene, skriver hun på sin Facebook-side.

Valget av ny ledelse i fylkespartiet skjer på årsmøtet lørdag.