Isaksen kaller partene i arbeidslivet inn til møte om hjemmekontor

I en epost til Dagens Perspektiv skriver statsråden at han vil ta initiativ til en gjennomgang av regelverket.

– Vi ønsker nå å sette i gang et arbeid for å se på om reglene knyttet til hjemmekontor bør endres, og vil snarlig invitere partene til et møte om nettopp dette, sier Isaksen.

Han peker på at dagens regelverk er nesten 20 år gammelt, og at det trolig er modent for en oppdatering. Det har blant annet koronautbruddet aktualisert.

Overfor avisa bekrefter LO at de torsdag mottok en invitasjon til et møte i Arbeids- og sosialdepartementet til et møte i september om hjemmekontor. De ønsker møtet velkommen. Det gjør også NHO.

