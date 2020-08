Brudd i tarifforhandlingene mellom Parat og Virke

NTB Innenriks

Parat forhandler for ansatte iblant andre Bama, Carlsen Fritzøe, Lekolar, Maxbo, Montér, Lyse og Norgesgruppen. Bruddet betyr at oppgjøret for ansatte i varehandel og service går til mekling hos Riksmekleren. Dato for meklingen er ikke fastsatt.

Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, sier arbeidsgiversiden ikke er villig til å møte Parats krav om reallønnsutvikling.

– Bruddet i forhandlingene skyldes arbeidsgiverforeningen Virkes manglende vilje til å akseptere våre moderate krav. Krav vi mener er i tråd med tillegg gitt i frontfaget. Det er mange lavtlønnede, spesielt innenfor handel, og mange av disse har vært i førstelinjen i de siste månedene, sier Aune.

I forhandlingene om funksjonæravtalen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke, forhandler Handel og Kontor (LO) i tillegg til Parat (YS). Det som fikk forhandlingene mellom Handel og Kontor (HK) og Virke til å bryte sammen var temaet lønn under sykdom, mener HK.

– HKs medlemmer i varehandelen er blant de få som ikke får full lønn fra arbeidsgiver når de er syke. De må vente på å få sykepengene fra Nav. I en pandemisituasjon som nå er det derfor ekstra viktig for HK å beskytte arbeidstakerne, sier forbundsleder Christopher Beckham.

Virke sier i en pressemelding natt til fredag at de mener kravene fra Handel og Kontor går utover frontfagsrammen.

– Det er synd at HK setter krav som går langt ut over frontfaget og dermed blokkerer muligheten for å omstille næringen til fordel for arbeidstakere, virksomheter og norsk økonomi, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke, som er handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

