Én av ti lar seg teste på Oslo lufthavn

Det er Ullensaker kommune som har smittevernansvaret ved flyplassen og kommunen etablerte en teststasjon for koronasmitte torsdag 13. august.

Etter nær to ukers drift og rundt 4.500 utførte tester, viser opptellingen at 10 prosent av de reisende velger å la seg teste. Antallet positive tester har vært stabilt siden åpningen. Av det totale antallet prøver som ble tatt de 10 første dagene, var rundt 0,5 prosent positive

– Det er interessant at så få som 0,5 prosent av dem som testes, har koronasmitte. Selv om tallet ikke gir et fullgodt bilde, er det likevel en indikasjon på at importsmitten fra utlandet via Oslo lufthavn er lavere enn det vi fryktet. Andelen positive tester er på omtrent samme nivå som landstallene siste ukene, sier fungerende kommuneoverlege Tom Sundar i Ullensaker.

Utenlandske statsborgere utgjør 22 prosent av dem som har latt seg teste, resten er hjemvendte nordmenn.

