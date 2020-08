Regjeringen vil forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året

NTB Innenriks

– Vi forlenger den midlertidige dagpengeordningen ut året. Det gir større forutsigbarhet for dem som mottar dagpenger, sier Isaksen til NTB.

– Det har fra første stund vært klart at fornøyet dagpengesats er et midlertidig tiltak. Stortinget har vedtatt at ordningen skal gjelde til 31. oktober, men vi har også sagt at vi hele tiden må vurdere tiltakene basert på hvor hvordan situasjonen utvikler seg.

Det vil bli fremmet forslag til budsjettvedtak for Stortinget slik at ordningen forlenges ut 2020.