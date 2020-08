Foreløpig obduksjonsrapport styrker teorien om at 15-åring i Sarpsborg døde av overdose

NTB Innenriks

Den viser den foreløpige obduksjonsrapporten som dermed styrker politiets hovedteori, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– Jeg understreker at rapporten som foreligger, er foreløpig. Jeg kan likevel bekrefte at den styrker hovedteorien vår om at 15-åringen døde i forbindelse med tilførsel av rusmidler, sier Kai Andersen, seksjonsleder for etterforskning ved politistasjonen i Sarpsborg.

Rapporten slår også fast at jenta ikke har vært utsatt for fysisk vold.

En 26 år gammel mann er siktet for å ha hensatt jenta i hjelpeløs tilstand. Han er foreløpig varetektsfengslet i en uke, men politiet vurderer å be om forlenget fengsling.

– Det vil bli tatt en beslutning om det i løpet av torsdag eller senest fredag, sier Andersen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Politiet utelukker samtidig ikke at siktelsen mot mannen kan bli utvidet.

