Arbeiderpartiet har mottatt et nytt varsel om Trond Giske fra 2014

NTB Innenriks

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt et varsel. Dette håndteres i henhold til våre retningslinjer, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en melding til Adresseavisen.

Avisen erfarer at hendelsen som er varslet inn, skal ha skjedd på en større partisamling i gamle Sør-Trøndelag i 2014. Varsleren var medlem i AUF og 18 år da den aktuelle hendelsen skal ha funnet sted.

Adresseavisen og NTB har bedt Trond Giske om kommentar uten å få svar.

Tidligere torsdag kveld trakk Trøndelag AUF sin støtte til Giske som fylkesleder etter at Sandra Skillingsås fortalte om sine personlige opplevelser med Trond Giske og Trøndelag Ap i et intervju med Adresseavisen. Like etter ble det kjent at valgkomiteen i Trøndelag Ap hadde innkalt til krisemøte.

– I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene, sier Giske om Skillingsås' uttalelser til Adresseavisen.