92 Ap-politikere i opprop: Ber Trøndelag Ap om å vrake Trond Giske

NTB Innenriks

Blant dem som har signert oppropet, er stortingspolitikere som Nina Sandberg, Svein Roaldsen, Siri Staalesen og Tuva Moflag. Oppropet er publisert i VG.

Initiativtaker er Morten Ellingsen i Nordre Follo Ap.

«Ja, Trøndelag velger selv sine ledere, men når dette valget smerter og skader oss alle, synes vi det er riktig å gi beskjed: Dette føles feil for oss! Metoo var et veiskille. Vi vil ikke lenger akseptere denne typen atferd fra våre ledere. Det må være grenser for hva vi kan akseptere i et parti», skriver politikerne i innlegget.

De mener at ledervalget i Trøndelag Ap påvirker hele partiet, og at valget handler om partiets samlede troverdighet på likestilling og kvinnepolitikk.

«Det handler om hvorvidt varslerne skal stå alene, eller om de kjenner at de har partiet i ryggen», skriver de videre i oppropet.

En enstemmig valgkomité i Trøndelag Arbeiderparti har innstilt Trond Giske som ny leder av fylkespartiet på årsmøtet til helgen.

Trond Giske opplyser i en SMS til NTB at han ikke har noen kommentar til saken.