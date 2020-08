Kun tre fylker hadde økt koronasmitte i forrige uke

NTB Innenriks

Det viser ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet.

I fylkene Agder, Innlandet, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark og Viken var det færre smittede i uke 34 enn i uke 33.

Totalt ble 325 personer bekreftet smittet med koronavirus i forrige uke. Det er en svak nedgang fra 367 i uke 33, til tross for betydelig økt testing de siste to ukene.

– Overvåking og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et lavt nivå nasjonalt, selv om vi ser utbrudd og klynger som krever en del smittesporingsarbeid i enkelte kommuner, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Smitte fra røde land

Av dem som har fått bekreftet koronasmitte de siste to ukene, har omtrent tre firedeler blitt smittet i Norge, mens en firedel har blitt smittet i utlandet, viser rapporten. Det foreligger imidlertid ikke informasjon om smitteland for mer enn 67 prosent av de smittede.

– Det vi ser av smitte, foregår i hovedsak i forbindelse med lokale utbrudd og personer smittet i utlandet, primært i land omfattet av karanteneplikt, sier Vold.

Blant de 112 som var registrert smittet i utlandet i de to siste ukene, var det elleve som hadde vært i land som på innreisetidspunktet i Norge var «gule» og unntatt karanteneplikt, mens 101 hadde vært i «røde land».

R på 0,73

Antall smittede per 100.000 innbyggere i Norge de siste to ukene er 12,9. For Oslo ligger dette tallet på 30,6.

Reproduksjonstallet R, som forteller hvor mange personer hver smittet smitter videre, er estimert til å være 0,73 etter 1. august.

Hele 75.200 personer ble koronatestet i forrige uke. Andelen positive prøver var 0,4 prosent. Det er høyest antall koronatilfeller i forhold til befolkningstallet i aldersgruppene 20–39 år og blant ungdom mellom 13 og 19 år.

Det er anslått at 92 prosent av alle som har fått påvist koronaviruset i Norge, er friskmeldt. Det defineres ved at man er i live og ikke innlagt på sykehus etter 14 dager.

