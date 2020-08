Kronprins Haakon følger fluktrute mot Sverige

NTB Innenriks

Vandringen gjøres for å markere frigjøringen for 75 år siden. Da krigen startet, måtte for øvrig både daværende kronprinsfamilie og konge komme seg ut av landet og i sikkerhet.

– Jeg har jo vokst opp med det å høre litt om hvordan det var, mest kanskje fra faren min og hvordan de flyktet til Sverige, sier kronprins Haakon, som også sier at flere andre i familien har vært flinke til å levendegjøre hvordan det var å leve i Norge under krigen.

– Det er noe med at vi aldri må glemme, og så må vi alltid huske på at alle mennesker er like mye verdt. Det er hovedbudskapet. Så det er en tur med mening, sa kronprinsen til pressen før han la ut på tur.

Tøff rute

Det var mange ulike ruter som ble benyttet av personer som av ulike grunner tok seg til Sverige under krigen. Av de rundt 50.000 som flyktet etter krigsutbruddet i 1940, skal mellom 10.000 og 15.000 ha benyttet ruta kronprinsen skal gå. Den var rask, men en strabasiøs ferd, og ikke egnet for eldre, syke eller barn.

– Treningsgrunnlaget er sånn middels, ikke superbra, flirer hovedpersonen.

Ved okkupasjonen 9. april 1940 flyktet kronprinsesse Märtha og barna fra tyskerne over Hedmarken og Østerdalen, mens kong Haakon og kronprins Olav flyktet fra Tromsø 7. juni.

De forlot altså ikke Norge via ruta kronprins Haakon skal gå fra onsdag til fredag, og ingen andre i kongefamilien har etter krigen besøkte stedene han skal innom.

På første etappe skal følget vandre langs «Timianruta» gjennom Østmarka, mest brukt som kurer-rute av motstandsbevegelsen.

Sover ute

Med på turen har kronprinsen et turfølge på tre personer, og de skal besøke flere historiske steder brukt av motstandsbevegelsen. Foruten kronprinsen består følget av en soldat, en nordmann med flyktningbakgrunn og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i Den Norske Turistforening, som organiserer turen.

Onsdag kveld og natt til torsdag skal kronprinsen tilbringe på en ubetjent DNT-hytte, mens andre natt vil han og følget sove i telt ved svenskegrensa.

Kronprinsen gleder seg mest til gåingen.

– Til å bevege meg gjennom det terrenget og se hvordan det var da, og kanskje komme litt nærmere på hvordan det kunne oppleves i de dramatiske årene under krigen.

Torsdag skal kronprinsen innom flere steder i Aurskog-Høland, der flyktninger ble skjult og hjulpet over grensa til Sverige.

Tredje dag vil kronprinsen følge svenskegrensa, delvis utenfor sti, og lære om den siste dramatiske delen av flukten, før han ankommer Grenselosmuseet.

