Politiet styrkes og skal slå hardere ned på fester

Det opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) tirsdag.

– Trykket på politiet er fortsatt stort. Politiet vil slå hardere ned på fester og sammenkomster som både forstyrrer orden og er et brudd på smittevernreglene, sier hun.

Mæland mener politiet har taklet den utfordrende situasjonen på en god måte, men hun skulle ønske at politiet heller kunne bruke ressurser på alvorlig kriminalitet enn å stanse fester.

– Det er fortsatt sånn at politiet ikke skal være et koronapoliti, men det er ingen tvil om at den nye situasjonen fører til nye og skjerpede forventninger til politiet, sier justisministeren.

– Da må vi sørge for at de har ressursene de trenger for å kunne gjøre jobben sin. Derfor er jeg glad for at vi har fått forlenget de 400 stillingene ut året, fortsetter hun.

