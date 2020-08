Oslo S evakuert etter bombetrussel – politiet undersøker koffert

NTB Innenriks

– Det ble fremsatt en bombetrussel på stedet av en person. Ut fra det vi vet nå, så er det snakk om en tilfeldig person som var i lokalene, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vi iverksatte en aksjon for å få kontroll på mannen og få kontroll på en koffert, forteller hun videre.

Kofferten ble observert like ved mannen.

Det var klokken 21.13 tirsdag kveld at politiet tvitret om evakuering av Oslo sentralstasjon og Østbanehallen. Politiet fikk melding klokken 20.30 av en kvinne som hadde vært i kontakt med mannen på Oslo S, skriver VG.

Ifølge politiets innsatsleder Tore Barstad var det oppførselen til mannen som gjorde at politiet valgte å behandle hendelsen som en bombetrussel.

– Foreløpig har han status som mistenkt, og så får vi se om han blir pågrepet etter hvert, sier Barstad til avisen.

Sjekkes av bombegruppa

– Dette er et sted med mye publikum, så vi valgte å evakuere Oslo S og Østbanehallen. Vi fikk raskt kontroll på mannen og er i avhør med ham nå, sa Sandnes til NTB i 21.30-tiden.

Hun la til at det kan virke som om trusselen er falsk, men at koffertens innhold skal sjekkes av bombegruppa. Den befinner seg inne i lokalene, i nærheten av flytoget, ifølge operasjonslederen.

– Vi håper at det vi sitter på av opplysninger nå, kan tyde på at dette er en falsk fremsatt trussel, men vi tar den på høyeste alvor og setter publikums sikkerhet først, sier Sandnes.

Klokka 22.20 opplyste politiet på Twitter at bombegruppa var i gang med å undersøke kofferten.

Tog kan kjøre gjennom

Togtrafikken ble først helt stanset ved sentralstasjonen.

Like etter klokken 21.30 opplyste pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til VG at togene kunne kjøre gjennom stasjonen, uten at folk går av eller på.

– Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, skriver Vy på sine nettsider.