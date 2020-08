Oslo S evakuert etter bombetrussel – én person pågrepet, avhøres onsdag

NTB Innenriks

Klokka 22.20 tvitret politiet at bombegruppa var i gang med å undersøke en koffert, og i 22.40-tiden kom meldingen om at kofferten ikke inneholdt eksplosiver.

– Oslo S og all trafikk kan straks åpne og gå som normalt igjen, skriver Oslo-politiet.

– Det har vært en veldig ryddig evakuering av stedet. Vi fikk raskt kontroll på personen med kofferten, og den er da sjekket ut av vår bombegruppe. Oslo S ble åpnet 22.38, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo-politiet til NTB.

Iverksatte aksjon

Lie bekrefter at det kun er en person som er pågrepet i forbindelse med saken. Mannen satt i arresten tirsdag kveld, og blir trolig avhørt onsdag. Politiet vet foreløpig ikke hvorfor han kom med truslene.

– Nei, vi må ta en bedre prat med ham for å finne ut av det, sier Lie.

Det var klokken 21.13 tirsdag kveld at politiet tvitret om evakuering av Oslo sentralstasjon og Østbanehallen. Politiet fikk melding klokken 20.30 av en kvinne som hadde vært i kontakt med mannen på Oslo S, skriver VG.

Mistenkelig oppførsel

– Det ble fremsatt en bombetrussel på stedet av en person. Ut fra det vi vet nå, så er det snakk om en tilfeldig person som var i lokalene, sa operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB tidligere på kvelden.

– Vi iverksatte en aksjon for å få kontroll på mannen og få kontroll på en koffert, sa hun videre.

Kofferten ble observert like ved mannen.

Ifølge politiets innsatsleder Tore Barstad var det oppførselen til mannen som gjorde at politiet valgte å behandle hendelsen som en bombetrussel.

– Foreløpig har han status som mistenkt, og så får vi se om han blir pågrepet etter hvert, sa Barstad til avisen.

Tog kan kjøre gjennom

Togtrafikken ble først helt stanset ved sentralstasjonen.

Like etter klokken 21.30 opplyste pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til VG at togene kunne kjøre gjennom stasjonen, uten at folk går av eller på.

– Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, skrev Vy på sine nettsider.