KrF vil avslutte taxfree-salget

NTB Innenriks

– Tiden er inne for å avvikle ordningen med taxfree, sier Erik Lunde, leder i KrFs programkomité, til Vårt Land.

Rundt 10 prosent av all alkohol nordmenn konsumerer blir kjøpt med taxfree-rabatt, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

KrF-komiteen trekker fram hensynet til klimaet, folkehelsen og rettferdig fordeling, som argumenter for forslaget. Lunde sier ordningen er full av paradokser

– På den ene siden ønsker helsemyndighetene at nordmenn skal redusere forbruket av alkohol og tobakk. På den annen side blir nordmenn premierte med lave priser om de kjøper de samme varene på taxfree etter en utenlandstur.

Når Lunde og komiteen ser seg rundt i Europa, ser de at Norge er alene om ordningen.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets, er enig med KrF. I et innlegg på NRK Ytring lørdag skriver han at staten taper rundt tre milliarder kroner i avgiftsinntekter på dagens taxfree-ordning: «Det er ikke all verden, men det er over 2.000 kroner i året for en familie på fire personer.»

(©NTB)