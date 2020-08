Ingen anmeldelser til Spesialenheten etter Sian-bråk i Bergen på Festplassen

NTB Innenriks

Sian-leder Lars Thorsen har opplyst at han måtte sy tre sting i hodet etter hendelsen i Bergen lørdag. Et øyenvitne fortalte til VG samme dag at angrepet kom da Thorsen kalte Muhammed for en «falsk profet».

– Sakene er under etterforskning. Vi vil danne oss et bilde av hva som skjedde og hva den enkelte av de siktede har foretatt seg på stedet, sier politiadvokat Mats Henriksen til Bergens Tidende. Alle tre er menn i 20-årsalderen.

Ellen Eikeseth Mjøs, leder av Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Vest-Norge, opplyser at de vurderer om det kan være grunn til å se på politiets opptreden.

Enhetens oppgave er å etterforske om politiansatte har gjort noe straffbart når de er i tjeneste. Ifølge Mjøs hadde Spesialenheten ikke fått noen anmeldelser da Bergens Tidende snakket med henne mandag ettermiddag.

