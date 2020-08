Sian: Fikk 200 flere medlemmer etter blodig demonstrasjon i Bergen

NTB Innenriks

Lederen for Stopp Islamiseringen av Norge, Lars Thorsen, ble fraktet blødende vekk av politiet etter å ha blitt angrepet av rasende demonstranter i Bergen lørdag. Nå har organisasjonen opplevd en stor medlemstilslutning.

Mandag opplyser Thorsen til avisa Dagen at Sian har fått omtrent 200 nye medlemmer. Han vil ikke si hvor mange medlemmer Sian har, men at 200 nye på en gang er mange og at det er bildene fra demonstrasjonen som fører til nye innmeldinger.

– Slik har det vært i flere år. Når vi blir utsatt for vold og lovbrudd fra kommunister, muslimer eller politiet, får vi økt oppslutning, sier Thorsen til avisa.

De siste dagene har det også kommet flere større pengegaver til Sian, opplyser Thorsen.

Førstkommende lørdag har Sian varslet ny markering foran Stortinget.

