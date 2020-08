Mekling på overtid for byggarbeidere

NTB Innenriks

Partene sitter natt til mandag i tvungen mekling hos Riksmekleren etter at Fellesforbundet brøt den frivillige meklingen onsdag.

17.000 bygningsarbeidere i over 900 bedrifter går ut i streik mandag dersom det ikke blir enighet i oppgjøret for byggfagene.

Sent fredag kveld ble resultatet i frontfaget (industrien) lagt fram. Det endte med et generelt tillegg på 50 øre i timen til alle (knapt 1.000 kroner året for en full stilling), samt heving av minstelønnssatsene.

Rammen ble 1,7 prosent, noe som betyr en forsiktig forbedring av kjøpekraften.

