Kvinnen er fortsatt kritisk skadd og ligger på intensivavdelingen på Ullevål sykehus, opplyser politiet til Smaalenenes Avis mandag.

Mannen som er siktet for drapsforsøk, er samboer med kvinnen. Han fremstilles for varetektsfengsling mandag ettermiddag. Politiet ber om fire uker med brev- og besøksforbud og begrunner dette med fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Christian Finnanger i Øst politidistrikt til avisen.

Ifølge politiet var det vitner til voldshendelsen lørdag.

