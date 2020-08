Undersøkelser: Netthandel svært populært i sommer

NTB Innenriks

En av de ferske rapportene om norsk netthandel for sommeren 2020 tar for seg nettsalg i juni og juli i over 7.000 norske nettbutikker som bruker betalingsløsningen til Klarna.

Det gjelder alt fra sport- og fritidsartikler, klær og sko, produkter til bil, og til smykker og tilbehør og elektronikk.

– Fra et allerede rekordhøyt nivå har netthandelen holdt seg høy, også etter at koronatiltakene ble noen færre. Juni er så langt den måneden i 2020 hvor nordmenn har lagt igjen mest penger på nett, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad, til NTB.

Mellom en tredel og halvparten av all netthandel i Norden går gjennom Klarnas løsninger.

Nye vaner

I juni ble det handlet for 19 prosent mer enn normalt ellers i år, altså sammenlignet med en gjennomsnittsdag for perioden januar til juli 2020. Også i juli har aktiviteten vært høyere enn vanlig. På grunn av Klarnas finansielle rapportering kan ikke selskapet oppgi hvor mye penger folk har brukt eller hvor mye mer enn tidligere som er brukt, men de bekrefter at pengebruken er litt overraskende.

Siden mange den måtte avlyse sydenturer eller andre dyrere opphold i utlandet i år, kan de ha hatt mer å rutte med, tror Elvestad.

– Dette har gitt dem muligheten til å unne seg noe litt ekstra på hjemmebane i sommer, foreslår han.

– Men når de fysiske butikkene var åpnet igjen, hvorfor gikk ikke flere i butikken?

– Vi ser en klar tendens til at mye av det endrede handlemønsteret oppsto da mange nordmenn holdt seg hjemme i mars og april. De handlet langt mer på nett, og det har ført til en mer varig endring, sier Elvestad.

Grupper som tidligere ikke brukte nettet mye til å handle, ble i karantene introdusert for netthandel og liker det. Elvestad tror de har funnet ut at det ikke bare er praktisk, men også at vareutvalget er større enn i de lokale butikkene mange steder.

Dagligvarer på nett

Den erfaringen er det flere nettforhandlere som har gjort seg.

– Vi har sett en større spredning i aldersgrupper som kjøper mat på nettet de siste månedene. Mange eldre har fått øynene opp for netthandel – noe vi syns er veldig gledelig, sier kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs i kolonial.no.

Hun tror økning i netthandel ville vært enda større hvis levering på døra var tilgjengelig i hele Norge, og viser til Storbritannia, der ordningen er mer geografisk utbredt. I forrige uke meldte BBC at matvarekjeden Waitrose har hatt en gigantisk vekst i netthandel. Andelen briter som kjøper minst noen av dagligvarene på nett har økt fra 61 prosent i fjor til 77 prosent nå.

Ulike undersøkelser viser at over halvparten av britiske forbrukere mener handlevanene deres er varig endret på grunn av koronaperioden.

Feriemodus

I juni og juli var det også mer som endret seg med handlevaner på nett. Rapporten til Klarna viser at kjøp fra mobiltelefonen økte med 13 prosent, gjennomsnittlig ble kjøpesummene større enn tidligere i år og økte med 2 prosent, mens menn handlet mer på nett enn de har gjort tidligere i år. I juli sto menn for 43 prosent av nettkjøpene, en økning på 3 prosent.

I feriemodus shoppet vi også mer døgnet rundt: Flere sendte inn bestillinger i perioden mellom klokken 3 på natten og 12 på dagen. Elvestad mener det er logisk at flere griper til mobilen på ferie, når PC-en ikke alltid er innen rekkevidde. Kanskje ligger man i senga eller på sofaen og shopper på nett, midt på natta eller om morgenen.

Levering på hytta

Kolonial.no oppdaget også nye handlemønstre blant folk.

– Det er tydelig at dette er et annerledes år for folk. Mange på norgesferie har valgt å få dagligvarene levert på døren, også på hytta. Rett før sommerferien åpnet vi opp for mange nye leveringsområder. Vi ser en dobbelt så høy vekst i hytteområder. Juli, som vanligvis er en stille måned med få folk hjemme, er i år den nest beste måneden, målt i vekst mot tilsvarende måned i fjor. Det ble fort ekstremt populært å få maten levert på hyttedøren, sier kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs.

I fjor var hver tiende nye kunde hos dem fra et hytteområde, mens i år er hver åttende kunde fra et hytteområde.

