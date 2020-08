Tre personer siktet for angrep på Sian-leder under demonstrasjon i Bergen

NTB Innenriks

Det opplyser politiet til Bergens Tidende lørdag kveld.

– Vi er i etterforskningsfasen og skal blant annet gjennomgå bildemateriale, sier jourhavende jurist Arne Fjellstad i Vest politidistrikt.

Alle de tre mennene er rundt 20 år gamle, og de vil bli avhørt i løpet av kvelden. Det ligger ikke an til at de tre vil bli varetektsfengslet, sier Fjellstad.

Det oppsto uroligheter da den islamfiendtlige gruppen Sian holdt en markering på Festplassen i Bergen lørdag formiddag. Sian-lederen ble angrepet og skadd, og 15 personer ble anholdt av politiet etter sammenstøtene.

Kastet egg og stein

– Et stykke ut i markeringen til Sian valgte en gruppe ungdommer å forsere gjerdene og gå til fysisk angrep på Sian-medlemmer, hvorav én ble skadd. De valgte også å vende aggresjonen mot politiet ved å kaste stein og egg og gå til angrep på politiets kjøretøy, sa innsatsleder John Endre Skeie lørdag ettermiddag.

Etter hvert avbrøt Sian markeringen, og politiet fikk kontroll på situasjonen. 15 personer i alderen 15–25 år ble anholdt og tatt med inn på politistasjonen.

– Alle er innbrakt for ordensforstyrrelse og vil bli anmeldt for det. De er innbrakt av ulike årsaker. Noen vil bli dimittert, andre vil bli sittende lenger, sa innsatsleder Skeie.

Økt beredskap

I etterkant av demonstrasjonen samlet en rekke ungdommer seg foran politistasjonen i Bergen Sentrum, og politiet plasserte ut styrker for å beskytte bygningen.

– Det har sammenheng med markeringen på Festplassen og ting som har skjedd etter den markeringen, opplyste operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Innsatslederen sier at politiet valgte en «passiv framgangsmåte» under demonstrasjonen, men politiet har fått kritikk for bruk av tåregass og pepperspray mot demonstrantene.

– Det vil jeg ikke kommentere. Vi har brukt virkemidler for å ivareta vår egen sikkerhet og sikkerheten til andre. En passiv tilnærming betyr at vi har trukket oss lenger og lenger tilbake, sa Skeie.

Han opplyser at politiets oppgave under demonstrasjonen har vært å sikre ytringsfriheten og sørge for at ingen kommer til skade.

Skadd Sian-leder

Bilder fra Festplassen viser at Sian-lederen geleides bort av politiet fra podiet, mens det ser ut som han blør fra hodet.

Bergensavisens reporter på stedet har fortalt at en gruppe på fire-fem personer like etter klokka 13 stormet scenen og grep til vold mot Sian-lederen:

– Det var ingen organiserte motdemonstranter som gikk til angrep. Det var noen ungdommer som kom løpende fra siden og slo Thorsen rett ned. Han virket omtåket og lå nede på bakken i noen minutter før han reiste seg.

Det var mange forskjellige grupperinger på plassen, og noen var mer rolige enn andre. Enkelte av de frammøtte holdt opp flagg, blant annet fra partiet Rødt og Sosialistisk Ungdom.

Ikke første gang

Det er ikke første gang en Sian-demonstrasjon skaper uro. I slutten av juni haglet det med tomater, egg, kasseroller og flasker mot Sian-leder Lars Thorsen da han skulle tale på en markering på Mortensrud i Oslo.

– Markeringen på Mortensrud er nå avsluttet. Politiet måtte gripe inn for å opprettholde ro og orden på stedet. Ingen personer er meldt skadd, ei heller pågrepet, meldte politiet da.

15. august måtte politiet avslutte en Sian-demonstrasjon på Furuset i Oslo etter at inntil 50 motdemonstranter hadde skapt uroligheter. Én person ble pågrepet.

(©NTB)