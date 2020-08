To kvinner og to menn pågrepet etter gullsmedran i Trondheim

NTB Innenriks

Ifølge politiet ble det brukt vold under ranet, men ingen ble alvorlig fysisk skadd.

Ranet skjedde lørdag formiddag, midt i åpningstiden. Fire ansatte var i butikken da ranerne slo til.

– Det oppsto håndgemeng, og det ble fremsatt trusler, men ingen ble alvorlig fysisk skadd, opplyser jourhavende jurist Maria Evenseth i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Aggressiv kjøring

Klokka 11.20 fikk politiet melding om mulig ran fra et vitne som så flere personer komme ut fra gullsmeden og stikke av i en bil.

På grunn av aggressiv kjøring la utrykningspolitiet seg på hjul. Bilen ble stanset i Malvik, øst for Trondheim. Ifølge Adresseavisen ble to menn og to kvinner pågrepet.

Evenseth bekrefter at ranerne fikk med seg noen smykker fra gullsmeden, men det er uvisst hvor mye.

Det er heller ikke kjent om det var kunder i butikken under ranet.

– Vi er i ferd med å snakke med vitner. Etter hvert blir det også aktuelt å undersøke video fra stedet, sier operasjonslederen.

Ranet for andre gang

Det er andre gang på to år at Gullgalleriet blir ranet, ifølge Adresseavisen.

Samme gullsmed ble utsatt for ran i februar 2018, den gangen ble det brukt pistol. Da fikk en maskert raner med seg et ransutbytte med en samlet verdi på 488.000 kroner.

Forretningen informerte sine kunder om at de holdt stengt som følge av ran lørdag.

(©NTB)