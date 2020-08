Byrådsleder i Bergen ber om møte med politiet etter lørdagens uroligheter

NTB Innenriks

– Jeg var ikke til stede i ettermiddag, men mange har i ettertid kritisert politiet for maktbruken og i særdeleshet bruk av tåregass. Det har ikke jeg grunnlag for å konkludere på i kveld, men dette vil bli tema på evalueringsmøtet knyttet til håndteringen som jeg har bedt om med politiet mandag morgen, skriver byrådslederen på Facebook-siden sin.

Politiet brukte tåregass for å kue opptøyene som oppsto i kjølvannet av Sians demonstrasjon på Festplassen lørdag formiddag. Det ble også arrangert en motdemonstrasjon 1,5 kilometer unna.

Sian-leder Lars Thorsen ble angrepet, og tre personer er siktet for dette. 15 unge personer var på et tidspunkt anholdt av politiet, som har fått kritikk fra flere av demonstrantene for maktbruken.

– Selv om SIAN ikke er velkomne i Bergen, har de rett til å ytre seg og demonstrere, og det er ikke noe Bergen kommune kan si ja eller nei til, skriver Valhammer.

