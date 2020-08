Sju studenter koronasmittet ved Høgskulen på Vestlandet

NTB Innenriks

Det dreier seg om 450 studenter på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandets campus Bergen, skriver Bergens Tidende.

Totalt sju studenter ved programmet er smittet av koronavirus, blant dem faddere og fadderbarn fra samme en og samme faddergruppe. Øvrige medlemmer av faddergruppa vil bli testet i dag.

– Høyskolen er åpen for studentene, og vi kommer ikke til å nekte adgang. Men alle som har symptomer, skal holde seg hjemme. Og vi har bedt alle være ekstra forsiktige fordi de kan ha vært på forelesning med noen av de smittede. Det vet vi ikke, sier instituttleder Tom Skauge.

Skauge understreker at han setter pris på at studentene selv har meldt fra. Studentene har fått beskjed om å ha lav terskel for å teste seg.

(©NTB)