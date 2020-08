Nybø: Krisen i reiselivet er den nye normalen

NTB Innenriks

Statsråden var på besøk hos aktører innen reiseliv og restaurantbransjen i Bergen for å høre hvordan det har gått siden koronarestriksjonene ble innført 12. mars. Nybø var klar på at det ikke kommer nødhjelp med det første, melder NRK.

– Vi får si det som det er – vi kommer ikke med penger nå, sier hun.

Mens aktører i bransjen ba næringsministeren om en kompensasjonsordning slik at de kan overleve fram til neste sommer, ber Nybø aktørene være kreative og finne nye løsninger.

– Dette er den nye normalen, og vi må finne ut hvordan vi skal leve med den, sier statsråden.

Hun mener permitteringsordningen var det viktigste tiltaket for reiselivsordningen, og forteller at regjeringen nå skal se på om det er behov for forlengelse av ordningen.

