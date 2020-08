Norskprodusert melk kan gi mer tysk biff i butikken

NTB Innenriks

– Økt behov for melk fører til at melkeprodusentene beholder kua for å produsere melk. Sammenlignet med samme periode i fjor har vi nå cirka 20 prosent færre slakt fra melkebesetninger, sier direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked til Nationen.

Han sier at salget av kjøtt har økt i sommer fordi stengte grenser og anbefaling om å ikke reise utenlands har ført til at det rett og slett har vært flere mennesker i Norge enn til vanlig.

Alt dette fører til økt import av kjøtt, og ifølge Skulberg er det mest vanlig med import av helslakt av storfe fra Tyskland.

