Nesten en av fire barn ble hjemme fra barnehagen etter gjenåpningen

NTB Innenriks

Utdanningsdirektoratet har undersøkt fraværssituasjonen i nesten 5.500 barnehager i Norge – 97 prosent av alle landets barnehager.

Undersøkelsen viser at mange valgte å holde barnet hjemmet selv etter at barnehagene gjenåpnet i uke 18. Hovedårsaken var at en eller begge foreldrene var hjemme, ifølge direktoratet.

Alle barnehager i landet var stengt for nesten alle barn mellom 16. mars og 27. april. Bare barn av to foreldre som begge arbeidet i kritiske samfunnsfunksjoner fikk et tilbud.

– Jeg blir bekymret når jeg hører at så mange barn var hjemme den første tiden etter gjenåpningen. Heldigvis kom de aller fleste tilbake etter hvert. Selv om smittesituasjonen ikke er den samme nå som rett før sommeren, håper jeg foreldre fortsetter å sende barna i barnehagen og at de opplever det som trygt, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Barn med minoritetsbakgrunn deltok i mindre grad i barnehagen i tiden etter gjenåpningen, og 43 prosent var hjemme i andre uken. I juni var imidlertid 90 prosent tilbake igjen.

(©NTB)