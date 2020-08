Konklusjon i Tangen-saken lar vente på seg

NTB Innenriks

Innstillingen var opprinnelig varslet klokken 13 fredag, men dette ble utsatt fordi partiene skulle få mulighet til å sette seg inn i den ferske vurderingen fra lovavdelingen i Justisdepartementet.

Saksordfører Hadia Tajik (Ap) varslet deretter at innstillingen ville være klar klokken 15. Men fredag ettermiddag ble det klart at den blir ytterligere utsatt.

Finanspolitikerne vil samles til et nytt møte klokken 15.30.

Mange har understreket et ønske om at komiteen skal kunne samles om en enighet. Samtidig gir opposisjonen klart uttrykk for at en innstilling må inneholde tydelige formuleringer, og bestillingen til finansministeren må føre til reelle endringer i ansettelsessaken.

