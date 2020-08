Helsemyndighetene anbefaler folk å notere hvor de ferdes i tilfelle smittesporing

NTB Innenriks

Dersom man tester positivt på covid-19, må man nemlig oppgi hvor man har vært og hvem man har vært sammen med de siste 48 timene.

– Da vil en notisblokk og en oversikt over hvor man har vært være til stor hjelp. Både for en selv når man skal huske på det, men ikke minst så vil det gå fortere for kommunene å kartlegge det i sitt smittesporingsarbeid, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til P4.

Smittesporing er viktig for å kunne hindre eller begrense et eventuelt smitteutbrudd, men det kan være svært krevende arbeid, påpeker Nakstad.

– Selv om ikke vi kan oppfordre alle til å begynne å føre dagbok, så er det klart at hvis man er mye i kontakt med mennesker og tror man kan ha risiko for å bli smittet, så er det til hjelp at man vet hvor man har vært, sier han.

