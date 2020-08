Flere tusen slipper karantene i Vestvågøy kommune

NTB Innenriks

Fem nye koronatilfeller i kommunen førte til at 3.000-4.000 innbyggere i kommunen fredag morgen fikk beskjed om å gå i selvpålagt karantene. Nå har altså kommunen snudd.

– Vi har nå fått kontroll på smittesporingen, og har god oversikt over nærkontaktene til de som er bekreftet smittet, bekrefter ordfører Remi Solberg (Ap) til NRK.

Ifølge Solberg er fremdeles rundt ti personer i karantene.

Stengte skoler

Solberg opplyser også at de fire skolene og barnehagen som kommunen stengte nå vil åpne igjen.

Torsdag ettermiddag og kveld ble det meldt om fem nye smittetilfeller i Vestvågøy. Derfor stengte kommunen midlertidig Vest-Lofoten videregående skole, Ballstad skole, Leknes skole og Arken barnehage.

– Det satt langt inne. Men den uoversiktlige situasjonen vi fikk i går, med mange smittetilfeller, gjorde at vi trengte dette føre-var-tiltaket. Det var vesentlig å hindre videre smitte, sier Solberg.

– Ikke pålegg

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa tidligere fredag til NTB at han opplevde tiltaket som midlertidig og ikke som et pålegg om ti dagers karantene.

– Er tiltaket i tråd med gjeldende smittevernråd?

– Gjeldende rutiner for smittesporingsarbeid er at man kartlegger hvem som er nærkontakter med den smittede og pålegger disse ti dagers karantene. Ut over dette kan kommunene bruke andre tiltak de anser nødvendige, også mer inngripende tiltak med hjemmel i smittevernloven i spesielle situasjoner, sier Nakstad.

Han mener situasjonen i Lofoten er spesiell fordi man ikke har oversikt over smitteomfanget, og fordi det er mange utenlandske turister i en region med store avstander der smittesporingsarbeidet kan bli særdeles krevende hvis smitten får spre seg videre.

Advarer

Samtidig advarer han kommuner mot å ta i bruk for kraftige virkemidler for å slå ned koronautbrudd.

– Det er viktig at kommunene gjør det som er nødvendig, men ikke lenger enn nødvendig, og i godt samarbeid med utbruddsgruppen hos Folkehelseinstituttet som bistår med råd og anbefalinger, sier han.

– Vi tror ikke noen kommuner ønsker å bruke sterkere virkemidler enn nødvendig ved smitteutbrudd. I de fleste kommunene har vanlig smittesporingsarbeid vært tilstrekkelig for å få kontroll på lokale utbrudd, men noen kommuner har også måttet innføre tidsbegrensede smitteverntiltak på grunn av ukontrollert smittespredning i lokalsamfunnet, eksempelvis Indre Østfold, føyer han til.

Vestvågøy kommune er Lofotens mest folkerike kommune med sine 11.433 innbyggere. Det er totalt registrert 14 positive prøver i kommunen siden månedsskiftet.

