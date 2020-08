Flere tusen i karantene i Vestvågøy kommune

NTB Innenriks

Kommunen har stengt tre skoler og en barnehage fredag, og ber alle barn, ungdom og foreldre som har tilknytning til institusjonene om å gå i karantene, skriver NRK.

Torsdag ettermiddag og kveld ble det meldt om fem nye smittetilfeller i Vestvågøy. Derfor stenger kommunen midlertidig Vest-Lofoten videregående skole, Ballstad skole, Leknes skole og Arken barnehage.

– Det er et føre var-tiltak for å begrense smitten, og i dag og gjennom helga vil vi fortsette arbeidet med smittesporing. I og med at vi fikk fem nye smittetilfeller i går som omfatter skolene og barnehagen, så er dette tiltaket nødvendig for å begrense smitte, sier ordfører Remi Solberg (Ap).

Unntaket er personer som har samfunnskritiske jobber.

Kommunen jobber med å kartlegge omfanget av nærkontakter til de som har fått påvist smitte. Det er totalt registrert 14 positive prøver i kommunen siden månedsskiftet.

Vestvågøy kommune er Lofotens mest folkerike kommune med sine 11.433 innbyggere.

(©NTB)