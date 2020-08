Oppgitt politi håper studentene snart bytter ut øl og fest med bøker og studier

NTB Innenriks

Politiet rundt om i norske byer har meldt om uforholdsmessig mange festklager denne høsten. Skjenkestopp på byen på grunn av koronavirus, og studiestart etter et halvår preget av isolasjon, får mye av skylda.

I Trondheim måtte politiet kvittere ut 36 klager fra publikum om høy musikk i hele Midtbyen.

– En ting er at det er slitsomt for oss, men for beboerne begynner det å bli mye. Vi har prøvd å nå over så mye vi kan, men vi har hatt en del andre oppdrag å prioritere først. Men der vi har vært, har vi notert personalia og gitt pålegg, sier operasjonsleder Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt til NTB.

– Hva tenker du om at det skjer natt etter natt nå?

– Alle studentene skal jo være klare over at det er nattero fra 23 nå. Så det minner om litt dårlig dømmekraft, sier Mogstad.

Han understreker at det blir gitt bøter dersom pålegg ikke følges, og at politiet eventuelt må gå gjennom arkivene og se om enkelte adresser skiller seg ut med festing natt etter natt. Heller ikke det dårlige været satte en demper for festingen i natt.

– Det virker ikke som det hjalp noe, nei. Det er høy musikk og skråling ut av vinduer. Men jeg tenker at snart må vel disse studentene sette seg ned og lese bøker, så da dør det kanskje litt ut, sier Mogstad.

