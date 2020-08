Fortsatt ubesvarte spørsmål etter obduksjon av død mann i Skien

NTB Innenriks

Selv om politiet antar de kjenner identiteten til mannen som ble funnet død i et skogholt ved Menstad ungdomsskole i Skien tirsdag, og har varslet 36-åringens familie om funnet, er ikke den endelige identiteten fastslått i den foreløpige obduksjonsrapporten som politiet mottok torsdag.

– Rettsmedisinsk institutt har behov for å gjøre ytterligere undersøkelser for å stadfeste identiteten til mannen, og for å kunne si noe mer om dødsårsaken, sier leder for etterforskningsseksjonen Annie Sandersen ved Grenland politistasjon i en pressemelding.

Hun opplyser at etterforskningen etter dødsfallet fortsetter.

Den døde ble funnet etter meldinger om at en motorsykkel sto parkert i et boligfelt på Menstad. Flere av beboerne i boligfeltet skal ha stusset over at sykkelen bare sto der. Mannen skal ha brukt motorsykkelen, ifølge politiet.

