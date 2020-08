Tillatelser for oppdrett av laks solgt for nesten 6 milliarder kroner

NTB Innenriks

Nærings- og fiskeridepartementet holdt mandag auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som god.

– Nå har vi solgt nye laksetillatelser for rekordhøye 6 milliarder kroner, dobbelt så mye som forrige auksjon. Dette bekrefter at vi har en framoverlent og offensiv næring. Det er bra, og viktig for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H).

I tilsvarende auksjon som ble gjennomført i 2018, kjøpte 14 oppdrettsselskaper laksetillatelser for 2,9 milliarder kroner.

42 selskaper hadde meldt seg på årets auksjon, og til sammen ble det auksjonert tillatelser for produksjon av 27.000 tonn laks.

– Det gleder meg at så mange selskaper har kjøpt nye tillatelser, og at det er stor variasjon blant oppdretterne som har vunnet fram. Dette viser at auksjoner kan være en god tildelingsform for både små, mellomstore og store oppdrettere, sier fiskeri- og sjømatministeren.

