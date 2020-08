Melby, Rotevatn og Raja vil lede Venstre

NTB Innenriks

– Jeg stiller som kandidat til å bli leder i Venstre, skriver Melby på Facebook onsdag ettermiddag.

– Det gjør jeg fordi jeg har stor tro på Venstre og et stort ønske om å bidra til at vi skal få̊ den oppslutningen vi som er medlemmer i partiet, vet at vi fortjener, sier statsråden.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Mange har undret seg over hvorfor Melby har ventet så lenge med å lansere sitt kandidatur som partileder

– Sannheten er at jeg ikke har vært sikker, verken på hva jeg selv vil, eller hva jeg tror er best for Venstre, sier hun.

– Jeg er klar for å lede et lag som kan gjøre dette partiet både større og viktigere, og håper mange av dere vil støtte meg i det. Og uansett hva landsmøtet bestemmer, så gleder jeg meg veldig til å jobbe sammen med alle dere for å vinne valget til neste år.

Venstres valgkomité samles på Gardermoen til helgen for å arbeide videre med sin innstilling. Frist for å avgi innstilling er 28. august.

Ny Venstre-leder velges på landsmøtet 26.–27. september.