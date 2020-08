København og fire land i Europa blir «røde»

NTB Innenriks

– På bakgrunn av Folkehelseinstituttets vurdering av smittesituasjonen for korona har regjeringen besluttet at disse landene og regionen går fra gult til rødt på smittekartet for Europa, skriver UD i en pressemelding.

Reisende til Region Hovedstaden, som blant annet vil si København, vil måtte gå i karantene i ti dager ved innreise til Norge etter natt til 22. august. Det må også personer som reiser til Storbritannia, Hellas, Irland og Østerrike.

Den danske regionen og de fire landene har denne uken passert grensen som er satt til 20 nye covid-19-tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

UD fraråder også reiser som ikke er strengt nødvendige til Andorra, Belgia, Bulgaria, Færøyene, Frankrike, Island, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sveits, Tsjekkia og flere regioner i Sverige og Danmark.

Norrbotten i Sverige blir gul og omfattes derfor ikke lenger av UDs reiseråd.

«Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Alle som vurderer å reise til utlandet, må tenke seg nøye om og sette seg inn i situasjonen i det landet de skal reise til. Unntakene fra reiserådet er ikke en oppfordring om å reise utenlands», heter det i pressemeldingen.