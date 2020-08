FHI: Smittetallene stabile i forrige uke

NTB Innenriks

Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et lavt nivå nasjonalt, selv om vi ser utbrudd og klynger som krever en del smittesporingsarbeid i enkelte kommuner, skriver FHI i sin rapport for forrige uke (uke 33).

– Etter flere uker med stabilt lave smittetall, var det en økning i antall meldte tilfeller i uke 31 og 32. Siste uke var antall meldte tilfeller på samme nivå som i uke 32, til tross for en økning i antall tester på 54 prosent, opplyser FHI.

Antall ukentlige sykehusinnleggelser og innleggelser på intensivavdeling betegnes fortsatt som lavt.