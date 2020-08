Ving stopper alle Hellas-reiser

NTB Innenriks

– Vi har kansellert Hellas på grunn av salgssituasjonen. Siden regjeringen er så tydelig på at vi ikke skal reise utenlands, så stoppet stort sett alt salg opp på avganger i september og tidlig høst, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving til Flysmart24.

Ving i Norge følger dermed etter Ving i Sverige, som i forrige uke sa at de ville innstille alle reiser til Hellas fra mandag denne uken.

Folkehelseinstituttet anbefalte mandag at Hellas blir farget rødt etter økende smitte den siste tiden. Hellas har de siste to ukene hatt en smitte på 22,5 bekreftede koronatilfeller per 100.000 innbyggere.

(©NTB)