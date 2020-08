Ansatt ved utested i Trondheim koronasmittet

NTB Innenriks

Vedkommende har vært i karantene siden symptomer oppsto, i påvente av prøve og resultat, opplyser serveringsstedet til Adresseavisen.

Stedet ber alle gjester som har vært på utestedet i uke 33, om å være ekstra påpasselige med sin helsetilstand.

Ifølge vinbaren har Trondheim kommune fått tilsendt en liste med kontaktinformasjon til alle gjestene fra og med tirsdag 11. august.

De opplyser at de vil holde stengt i hele uke 34 for smittevask, og at de er pålagt karantene for alle ansatte. De ansatte skal testes for smitte.

– Vi tar dette på det største alvor og har fulgt alle retningslinjer med avstand mellom bord, hyppig desinfisering av kontaktpunkter og registrering av alle gjester som har bestilt bord eller kommet på drop-in, sier daglig leder Oskar Sköld i en pressemelding.

Mandag ble det kjent at utestedene Bar Circus og Diskoteket i byen er midlertidig stengt etter at to ansatte testet positivt for koronasmittei helgen.

I tillegg testet en tredje ansatt med symptomer negativt, men skal testes på nytt.

Kommunen opplyser at flere av de ansatte er satt i karantene, og at alle skal testes. I alt tolv personer er satt i karantene.

