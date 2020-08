Fraværsgrensen i videregående skole skal vurderes på nytt

NTB Innenriks

– I vår bestemte vi at vi skulle gå tilbake til vanlig fraværsreglement, etter at det at den hadde vært opphevet hele våren. Det var i en situasjon med lav smitte, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB.

Det ble i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen på grunn av koronasituasjonen. Mandag er første dag i det nye skoleåret for elever over hele landet, og nå er det de gamle fraværsreglene som gjelder.

Grensen for udokumentert fravær i videregående skole ligger på 10 prosent. Dersom elever overskrider denne grensen, vil de som hovedregel ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Bekymret for elever med smitte

I en rapport publisert forrige uke skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at de er bekymret for at videregåendeelever vil dra på skolen til tross for symptomer på sykdom.

– Det kan føre til at fraværsgrensen overskrides. Dette kan videre føre til oppmøte på skolen ved milde symptomer og risiko for smittespredning, heter det i rapporten.

Melby forteller at regjeringen nå skal gjøre nye vurderinger av fraværsreglene.

– Det hadde vi gjort uansett, men når vi får en anbefaling fra FHI, så forsterker det behovet. Det er viktig å unngå at skoleelever som hoster og som ikke føler seg bra, går på skolen, sier kunnskapsministeren, som presiserer at regjeringen vil komme med en avklaring så raskt som mulig.

– Bør fjerne krav om legeerklæring

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås skriver i en epost til NTB at det er viktig at regjeringen er tydelig i fraværsspørsmålet, og at kravet om legeerklæring for videregåendeelever må fjernes. Hun fremholder at foreldre og helsesykepleiere bør få myndighet til attestere fravær, og at lærere og skoleledere må få anledning til å sende syke elever hjem.

– Regjeringen må garantere elevene at de blir hurtig testet, og at karantenedagene ikke inngår i fraværsgrensa. Det skal ikke mange fraværsdager til for at elever ikke består et fag, sier Fagerås.

Frp vil beholde grensen

Leder for utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (Frp) sier partiet ønsker å beholde fraværsgrensen, men at det er viktig å ha fleksible og rettferdige praktiseringer av regelen.

– Om det igjen blir innføring av kun digital skole, eller om en eller flere elever i klassen må følge undervisningen digitalt, er det viktig at det også her føres fravær. Undervisning er undervisning, og det er til fordel for alle at det er god oppfølging og at fravær føres, både i det fysiske og i det digitale klasserommet, skriver han i en epost til NTB.

