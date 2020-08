Aktor: Flere møter mellom siktede og russisk etterretningsoffiser

NTB Innenriks

En norsk statsborger i 50-årene som er ansatt i Det Norske Veritas og har utenlandsk bakgrunn, ble mandag fremstilt for varetektsfengsling etter at han lørdag ble pågrepet på en restaurant i Oslo. Der hadde han ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nettopp hatt et møte med en russisk etterretningsoffiser.

– Vi har informasjon som tilsier at det er blitt avholdt flere møter mellom den siktede mannen og den russiske etterretningsoffiseren, sier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST til NTB.

Hun sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at flere personer er involvert i saken enn mannen i 50-årene og hans russiske etterretningskontakt. Nygaard vet ikke hva som nå vil skje med den russiske etterretningsoffiseren.

