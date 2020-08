Rotevatn ønsker Rajas lederkandidatur velkommen

NTB Innenriks

– Det er flott at Abid lanserer sitt kandidatur offentlig, og jeg ønsker han lykke til, skriver Rotevatn på Facebook.

Fram til Raja bekreftet at han vil ha lederposisjonen var Rotevatn den eneste som offentlig hadde stilt seg til disposisjon til toppvervet.

Rotevatn understreker at han og Raja er gode venner, og han er glad for at begge er for åpne diskusjoner, noe han mener partiet nå trenger og ønsker.

– Så håper og tror jeg at jeg har størst støtte i partiet til å ta over ledervervet etter Trine, sier Rotevatn.

