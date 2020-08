NTB Innenriks

Kravet for å fortsette å være gult er at det er færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og i gjennomsnitt mindre enn 5 prosent positive prøver de siste to ukene. I tillegg gjøres det en helhetsvurdering.

Nå oppfyller verken Hellas eller Østerrike Folkehelseinstituttets smittekrav lenger, ifølge avisa.

Hellas har hatt lave smittetall, men opplevde fredag den verste smittedagen på lenge med 251 nye smittede.

