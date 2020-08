Opposisjonen i Oslo misfornøyd med koronahåndtering

NTB Innenriks

– Jeg forstår godt at viruset kom overraskende i mars. Men at byråden ble overrasket over smitteøkningen når folk kom hjem fra ferie har jeg liten forståelse for, sier nestleder Anne Rygg i Oslo Høyre til Dagsavisen.

I kjølvannet av smitteoppblomstringen har det kommet fram at Oslo kommune har vært langt unna kravet fra staten om at 5 prosent av byens innbyggere skal kunne bli testet for viruset.

Kapasiteten i Oslo har kun vært på rundt 0,7 prosent. Samtidig har tusenvis måttet gi opp å komme gjennom på kommunens koronatelefon.

Lovet dobling

Helsebyråd Robert Steen (Ap) har lovet en dobling av testkapasiteten innen 1 til 2 uker, og kommunen har kalt inn ekstra folk for å håndtere pandemien.

Opposisjonen er likevel ikke fornøyd og mandag er det innkalt til formannskapsmøte i kommunen, og der har hele opposisjonen, bortsett fra Rødt, samlet seg for å kreve tydelige svar fra byrådet. Både Høyre, Venstre, Frp, Bompengepartiet og KrF mener flere detaljer må på bordet om hvordan byrådet konkret skal nå målene om 5 prosent testkapasitet.

– Hvor er teststasjonene? Når er de oppe og går? Når har vi hele kapasiteten klar? spør Rygg.

Løsning for lette symptomer klar

Fredag ble et nytt nettskjema for bestilling av koronatest tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider. Håpet er at denne selvbetjeningsløsningen skal avlaste koronatelefonen og gjøre det lettere for Oslos befolkning å teste seg.

Hvis du har alvorlige symptomer, bør du imidlertid ta kontakt med fastlege eller legevakt, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

– Det er bare pasienter med lette symptomer, eller de som er nærkontakter, som kan bestille test her, sier Steen til Aftenposten.

Innledningsvis blir man spurt om hvorfor du ønsker koronatest, og du blir bedt om å beskrive symptomer før man kan bestille koronatest ved å logge inn via ID-porten.

Deretter må man oppgi folkeregistrert adresse, om man kan kjøre bil til teststedet, og om man bestiller koronatest for seg selv eller barn. Til slutt vil man få en tekstmelding med informasjon om tidspunkt og sted for prøvetaking.

