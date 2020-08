78 selskaper gikk konkurs tross kontantstøtte

NTB Innenriks

E24 melder at i overkant av 1.600 selskaper har gått konkurs så langt i år, noe som er rundt 1.100 færre enn på samme tid i fjor. Av de 78 konkursselskapene som hadde mottatt støtte, var det hotellkonsernet Maribel som mottok mest, med 21,4 millioner kroner.

Økonomiprofessor James Natvik ved BI mener konkurstallene viser at kontantstøtteordningen ikke fungerer.

– Jeg synes det er litt sjokkerende hvis man viderefører kontantstøtteordningen nøyaktig slik den er utformet i dag, sier han til E24.

Han mener det er en risiko for at selskaper holdes kunstig i live av statlige støtteordninger, og at kreditorer utsetter å slå dem konkurs for å få mest mulig ut av ordningene.

Det er bare 0,36 prosent av selskapene som har mottatt kontantstøtte, som har gått konkurs. Erna Solberg har varslet at ordningen etter planen skal avvikles etter august måned.

